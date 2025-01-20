Дело экс-заместителя председателя правительства Прикамья рассмотрят заново

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, сообщает «РБК-Пермь». Такое решение было принято в связи «с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства». Напомним, госпожа Лопаева в прошлом году была признана виновной в присвоении более 67 млн руб. из средств фонда «Содействие XXI век». Она была приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, но защита осужденной обжаловала эти судебные акты в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

На минувшей неделе Мотовилихинский райсуд Перми повторно рассмотрел ходатайство Елены Лопаевой об отсрочке наказания. В результате оно было удовлетворено.