В Челнах умерла создательница бренда Ninel Нинель Кривоногова

На 75-м году жизни скончалась основательница популярной сети магазинов верхней одежды Ninel Нинель Кривоногова. Об этом сообщается на ее страничке «ВКонтакте».

Прощание пройдет 21 января в церкви села Ильбухтино Тукаевского района. Позже ее похоронят на городском кладбище. Причина смерти неизвестна.

В Татарстане и других регионах России работает более 30 магазинов бренда. Он был основан Нинель Кривоноговой в 90-х годах. Кроме продажи верхней одежды, сеть также занимается услугами химчистки, управлением недвижимостью и грузоперевозками.

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Дарья Сайфиева