Лавров в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении 21 января

21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном, который приедет в Москву. Стороны обсудят российско-армянские отношение, сотрудничество по линии Евразийского экономического союза и других объединений (ЕАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арарат Мирзоян (слева) и Сергей Лавров в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арарат Мирзоян (слева) и Сергей Лавров в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В фокусе внимания будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном»,— говорится в сообщении МИД России. «Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье»,— подчеркнуло ведомство.

14 января, анонсируя визит Арарата Мирзояна в Москву, Сергей Лавров назвал непростыми отношения Москвы и Еревана. При этом он отметил, что «диалог продолжается». Его заявление прозвучало вскоре после того, как армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Российская сторона сочла невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС.

Подробнее о внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян