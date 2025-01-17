Около 600 строителей Сочи восстановили 72 многоквартирных дома в ДНР

Около 600 сочинских строителей восстановили 72 многоквартирных дома в таких городах, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Администрации Мариуполя передали отремонтированные жилые объекты, расположенные на улице Пашковского, проспекте Победы и бульваре Меотиды.

Данные работы осуществляют в рамках инфраструктурного проекта Министерства строительства России за счет федерального бюджета. Сейчас за городом закреплено свыше 200 зданий, в том числе жилые дома и социальные объекты, уточнил Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Глава курорта также подчеркнул, что Сочи продолжает отправлять гуманитарные грузы на территорию новых регионов и принимает на реабилитацию семьи из Луганской и Донецкой народных республик.

«Ъ-Сочи» писал, в новогодние праздники курорт принял 500 семей из ДНР и ЛНР. Дети и родители смогли ознакомиться с достопримечательностями Сочи, его историей и туристическими маршрутами.

Мария Удовик