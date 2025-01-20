Предполагаемому виновнику смертельного ДТП на Обводном избрали меру пресечения

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении предполагаемого виновника ДТП на набережной Обводного канала, в результате которого погибли женщина и девушка.

Как сообщили 20 января в объединенной пресс-службе городских судов, следствие ходатайствовало о домашнем аресте для обвиняемого — Даниила Морозова. Суд в итоге решил избрать мужчине запрет определенных действий. Такая мера будет действовать на весь период предварительного расследования, уточнили в ОПС.

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария с упавшим в Обводный канал автомобилем произошла в Петербурге в субботу, 18 января. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Андрей Цедрик