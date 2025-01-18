Упавший в Обводный канал автомобиль достали из воды

Из Обводного канала достали авто, упавшее в воду в результате ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем машины — девушка без признаков жизни.

Ранее спасатели достали из воды пассажирку утонувшего «Мерседеса» — ее госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Утром 18 января «Ъ-СПб» писал о похожей аварии. Около 04:50 в Фонтанку слетел черный Range Rover. Троих человек, находившихся в салоне авто в момент ДТП, доставили в Мариинскую больницу.

Дарья Астанина