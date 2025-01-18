По факту гибели двоих человек в ДТП на Обводном возбуждено уголовное дело

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили о двоих погибших в ДТП со слетевшим в Обводный канал автомобилем — в результате аварии скончалась 37-летняя женщина-водитель и ее 14-летняя дочь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Напомним, 18 января в 13:29 на перекрестке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы столкнулись Mercedes и Skoda. Немецкую иномарку развернуло и, по предварительным данным, из-за того, что водитель перепутала педали тормоза и газа, машина резко поехала в сторону защитного ограждения. Автомобиль вылетел с набережной и упал в воду.

Прибывшие на место спасатели достали из Обводного канала тело 14-летней девочки. Машину подняли из воды с помощью автокрана, женщина, которая находилась без сознания на водительском сидении, в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В медучреждении пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего следователи главка возбудили уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится расследование, выясняются все обстоятельства ДТП. Ход дела поставлен на контроль в прокуратуре города.

По данным городских СМИ, авария с участием Mercedes и Skoda могла произойти из-за неработающих светофоров. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГКУ «ДОДД», причина их неисправности — в обрыве питающего кабеля.

«В связи с информацией об отключении светофоров в момент аварии прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности уполномоченных органов»,— сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на набережной реки Фонтанки утром 18 января произошла схожая авария — автомобиль Range Rover пробил ограждение и слетел в воду. В салоне авто в момент ДТП находились три человека, из замерзшей реки их доставали спасатели. Все трое были доставлены в больницу с диагнозом «обморожение».

Дарья Астанина