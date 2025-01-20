Байден превентивно помиловал лиц, которым угрожала «месть» Трампа

Джо Байден, покидающий пост президента США сегодня, 20 января, превентивно помиловал бывшего главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, членов и сотрудников Комитета Палаты представителей, расследовавших штурм Капитолия в январе 2020 года. Тем самым он хотел препятствовать «политически мотивированному преследованию» в отношении этих лиц со стороны администрации избранного президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Помилование не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило правонарушение, равно как и принятие не следует неверно истолковывать как признание вины за какое-либо правонарушение».— сказал Джо Байден в обращении.— Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Даже когда люди не сделали ничего плохого, и на самом деле поступили правильно, и в конечном итоге будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб репутации и финансам» (цитата по AP).

О том, что Джо Байден планировал помиловать лиц, в отношении которых еще даже не началось расследование, сообщали источники AP. Агентство писало, что «некоторые напуганные бывшие чиновники обращались в Белый дом», чтобы получить «какую-то защиту» от будущей администрации республиканца, грозившей уголовным преследованием выступавшим против Дональда Трампа. Так, помогавший координировать действия страны во время пандемии COVID-19 Энтони Фаучи отказывался поддержать заявления Дональда Трампа о необходимых мерах в области здравоохранения.

Лусине Баласян