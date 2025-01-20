Потребительские цены в Татарстане по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 9,66%

В республике индекс потребительских цен увеличился на 9,66% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Цены на товары в годовом выражении выросли на 8,71%. Сильнее всего подорожали услуги (на 12,37%), несмотря на небольшое падение цен (на 0,31%) в прошлом месяце.

Продовольствие в республике (без учета плодоовощной продукции) стало дороже на 11,21%.

Среднемесячная зарплата в Татарстане за год при этом выросла до 72 тыс. руб. с учетом роста инфляции.

Дарья Сайфиева