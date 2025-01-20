Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» для уборки мазута в Черном море

Вице-президент Российской академии наук (РАН), доктор химических наук Степан Калмыков заявил, что в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском заливе России стоит перенять опыт Испании. По его словам, катастрофа в Черном море — очень серьезное, но не уникальное происшествие. Господин Степанов отметил, что методы испанских коллег оказались эффективными при ликвидации схожей аварии в 2002 году, когда танкер Prestige раскололся на две части и затонул в 210 км от берегов Галисии.

«Наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники), тогда как возможности микробного разложения оказались весьма ограничены как по причине узкого диапазона условий, так и длительности процесса. Кроме того, важно понимать, что тяжелые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, очень сложно подвергаются микробной деструкции»,— рассказал ученый в интервью РБК.

Вице-президент РАН заявил, что его группа уже изучает испанские методы ликвидации последствий ЧП. «Сейчас самое важное — подобрать эффективные методы и технологии»,— заключил господин Калмыков.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. По данным МЧС, с начала работ по ликвидации мазута с пляжей Краснодарского края собрали более 168 тыс. тонн загрязненного грунта.

Подробнее о ситуации в материалах «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».