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За 2024 год взрывотехники Татарстана обезвредили более 200 предметов

За год специалисты-взрывотехники татарстанского ОМОНа обнаружили и обезвредили 227 взрывоопасных предметов при обследовании более 800 объектов. Информация была озвучена на ежегодной коллегии Управления Росгвардии по республике Татарстан

В 2024-м году взрывотехники нашли более 360 единиц взрывоопасных снарядов, годом ранее специалисты нашли 180 единиц, из них 106 единиц были обезврежены.

В декабре 2024 года в Адмиралтейской слободе на улице Клары Цеткин был ликвидирован снаряд от БПЛА. Возле ЖК «Лазурные небеса» также были уничтожены обломки беспилотника.

Артём Дергунов

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