В Казани у Адмиралтейской слободы ликвидировали снаряд от БПЛА

В Казани на территории Адмиралтейской слободы в безопасном месте ликвидировали снаряд от беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Местных жителей просят не волноваться, если они услышат шум. Сообщается, что ситуация находится под контролем.

Также специалисты завершили обследование домов. Жители могут вернуться в свои квартиры. Казанцам, живущим в доме №31а на ул. Клары Цеткин нужно подождать, т.к. коммунальным службам требуется время для восстановления систем отопления и ремонта крыши. Эвакуированные жители этого дома остаются в пунктах временного размещения.

Сегодня сообщили, что в Кировском районе Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд беспилотника.

Диана Соловьёва