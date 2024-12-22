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В ЖК «Голубые небеса» уничтожили остатки беспилотника

В Казани в районе ЖК «Голубые небеса» ликвидировали остатки БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Советского района города.

Казанцы в соцсетях начали сообщать о новом хлопке рядом с ЖК. Пресс-служба Советского района просит жителей сохранять спокойствие и не переживать.

В пресс-службе раиса Татарстана уточнили, что сейчас идет процесс ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб. Проводятся плановые работы штаба.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики.

В Казани после атаки беспилотников возбудили уголовное дело.

Диана Соловьёва

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