Башкирия заняла 37 место по уровню преступности

Башкирия заняла 37 место среди российских регионов по уровню преступности в прошлом году. Исследование на основе данных МВД России и Росстата подготовило «РИА Рейтинг», ранжируя регионы по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тыс. жителей.

В Башкирии в 2024 году на 10 тыс. жителей было зарегистрировано 126 преступления, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. При этом 36 преступлений, совершенных в прошлом году, относятся к тяжким и особо тяжким. За год показатель снизился на 2,3%.

Первые три места в рейтинге заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах на 10 тыс. жителей за год было зарегистрировано от 16 до 42 преступлений. Самым криминальным субъектом стала Карелия, где на 10 тыс. жителей приходится 214 преступлений. Москва в рейтинге заняла шестое место. В столице зарегистрировали 80 преступлений на 10 тыс. жителей.

Венера Хисамова