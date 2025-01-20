Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Башкирия заняла 37 место по уровню преступности

Башкирия заняла 37 место среди российских регионов по уровню преступности в прошлом году. Исследование на основе данных МВД России и Росстата подготовило «РИА Рейтинг», ранжируя регионы по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тыс. жителей.

В Башкирии в 2024 году на 10 тыс. жителей было зарегистрировано 126 преступления, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. При этом 36 преступлений, совершенных в прошлом году, относятся к тяжким и особо тяжким. За год показатель снизился на 2,3%.

Первые три места в рейтинге заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах на 10 тыс. жителей за год было зарегистрировано от 16 до 42 преступлений. Самым криминальным субъектом стала Карелия, где на 10 тыс. жителей приходится 214 преступлений. Москва в рейтинге заняла шестое место. В столице зарегистрировали 80 преступлений на 10 тыс. жителей.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...