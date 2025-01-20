Бугульминская пенсионерка потеряла 2 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

В Бугульме 86-летняя пенсионерка лишилась 2 млн руб., поддавшись на уловку мошенников, обещавших заработок на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Женщина посмотрела проморолик о легком заработке в интернете и оставила заявку со своими контактными данными. Спустя некоторое время с ней связался злоумышленник и, представившись финансовым экспертом, убедил ее инвестировать деньги.

Затем пенсионерка открыла брокерский счет и стала переводить туда деньги, а когда она захотела вывести деньги, мошенник убедил ее сначала оплатить налоги и страховки. Ничего не подозревая, женщина перевела на указанные счета от 5 до 300 тыс. руб.

Только когда собеседник стал требовать еще денег, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В Марий Эл мужчина потерял 70 тыс. руб. при покупке пилы через интернет.

Артём Дергунов