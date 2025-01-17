Житель Йошкар-Олы лишился 70 тыс. руб., наткнувшись на мошенника при покупке пилы на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

43-летний йошкаролинец хотел купить пилу, которую он нашел на сайте бесплатных объявлений. Он связался с продавцом, который предложил ему провести сделку в мессенджере и, чтобы забронировать товар, настоял на предоплате. Мужчина на сделку согласился и перевел продавцу 70 тыс. руб. на банковскую карту, после чего уже не мог связаться с автором объявления.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Артём Дергунов