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Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Житель Йошкар-Олы лишился 70 тыс. руб., наткнувшись на мошенника при покупке пилы на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Йошкар-Олы потерял 70 тыс. рублей при покупке пилы через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

43-летний йошкаролинец хотел купить пилу, которую он нашел на сайте бесплатных объявлений. Он связался с продавцом, который предложил ему провести сделку в мессенджере и, чтобы забронировать товар, настоял на предоплате. Мужчина на сделку согласился и перевел продавцу 70 тыс. руб. на банковскую карту, после чего уже не мог связаться с автором объявления.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Казани была выявлена передвижная sim-ферма, при помощи которой иностранцы похищали деньги у россиян.

Артём Дергунов

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