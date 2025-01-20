«Сбер» и НСПК объединят системы оплаты по биометрии

Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК) объединят сервисы платежей по биометрии. Запустить единый сервис планируется во втором полугодии 2025 года, сообщил старший вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых.

По его словам, дорожная карта проекта уже готова. «Мы разрабатываем стандарт оплаты по биометрии, ориентируясь на который другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы»,— рассказал «Известиям» господин Малых.

В НСПК уточнили, что организации ведут работу по объединению сервисов оплаты по биометрии, а во второй половине года «Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК. Предполагается, что после запуска объединенной системы можно будет использовать мобильное приложение любого подключенного к ней банка.

Сейчас кредитные организации работают на разных инфраструктурах, но запуск единой системы биоэквайринга, как ожидается, решит эту проблему. Почти все новое оборудование ВТБ сможет принимать платежи по биометрии, а Альфа-банк в ближайшее время должен заменить четверть своих устройств на новейшие модели.

В Центробанке заявили, что поддерживает инициативу объединения.

На прошлой неделе консорциум, продвигающий оплату по QR-коду и объединяющий Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, зарегистрировал своего оператора и утвердил двух его руководителей. Одновременно в Госдуме планируется рассмотрение закона о другом, едином QR-коде от НСПК.

Подробности — в материале «Ъ» «Кулукуарные договоренности».