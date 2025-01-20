Казанский пороховой завод сегодня с 11:00 до 17:00 произведет 22 выстрела. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский пороховой завод сегодня произведет 22 выстрела

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский пороховой завод сегодня произведет 22 выстрела

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В администрации Ъ Волга-Урал сообщили, что это плановые испытания.

В 5:32 20 января МЧС России предупреждало жителей Татарстана об опасности атаки БПЛА. Позже Минобороны России отчиталось о двух сбитых беспилотниках над регионом.

Атака обошлась без разрушений и жертв.

Артём Дергунов