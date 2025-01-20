Атаки на оборонные заводы Татарстана украинскими беспилотниками совершаются, в том числе, с целью сеять панику и хаос, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса и паники. Самое правильное в такое ситуации сохранять спокойствие, холодную голову и продолжать работать, созидать», — заявил мэр Казани.

Жертв и пострадавших нет, на местах работают спецслужбы. Но опасность новой атаки БПЛА все еще сохраняется.

Ночью средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над разными регионами России, в том числе один над Татарстаном.

Утром с 6:00 до 7:00 над республикой сбили еще два украинских БПЛА, которыми пытались атаковать оборонные заводы.

Дарья Сайфиева