В Казани на ул. Можайского упал обломок беспилотника

В Казани на ул. Можайского утром рядом с домом упал обломок беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Спецслужбы провели проверку. Сообщается, что угрозы жизни нет, а упавшая деталь не взрывоопасная.

«Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в настоящее время жильцы вернулись в свои дома.

Ранее пресс-служба раиса Татарстана заявила, что в республике в результате атаки беспилотниками нет жертв и разрушений. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом БПЛА ночью над Татарстаном.

Диана Соловьёва