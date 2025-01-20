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В Казани на ул. Можайского упал обломок беспилотника

В Казани на ул. Можайского утром рядом с домом упал обломок беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Спецслужбы провели проверку. Сообщается, что угрозы жизни нет, а упавшая деталь не взрывоопасная.

«Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в настоящее время жильцы вернулись в свои дома.

Ранее пресс-служба раиса Татарстана заявила, что в республике в результате атаки беспилотниками нет жертв и разрушений. Минобороны РФ сообщило об одном сбитом БПЛА ночью над Татарстаном.

Диана Соловьёва

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