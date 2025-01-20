В аэропорту Ижевска ограничили прием и отправку самолетов

Международный аэропорт в городе Ижевске временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация. Это уже третья воздушная гавань в России, которая приостановила работу. С утра аналогичные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Минобороны сообщало, что в течение прошедшей ночи над семью российскими регионами сбит 31 БПЛА, в том числе один — над Татарстаном. Никто не пострадал. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия, возникший пожар оперативно потушили.

В прошлый раз аэропорт Ижевска приостанавливал работу 14 декабря. В тот же день ограничения вводили в аэропортах Татарстана.