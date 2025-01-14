Три аэропорта Татарстана возобновили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили сегодня с утра, 14 января, для обеспечения безопасности полетов.

За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета. Из них два выполняли рейсы в Казань, один следовал в Нижнекамск, еще один — в Бугульму.

С утра в пригороде Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна, никто не пострадал. Из-за вводившихся ограничений в аэропорту Казани было задержано 12 рейсов.

Ночью беспилотники атаковали Саратовскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую области. На фоне атак ограничивали работу аэропортов в Пензе, Ижевске и Уфе. Приостанавливали прием рейсов аэропорты Саратова, Калуги, Тамбова и Ульяновска, они уже возобновили работу.