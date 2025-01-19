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Коммерсантъ FM
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Пезешкиан назвал товарищескими отношения с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у него и президента РФ Владимира Путина есть «чувство товарищества» и близости в убеждениях. Он отметил, что Иран и Россия становятся похожи во взглядах и подходах.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Ирана рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Тегеран разделяет позицию Москвы в необходимости многополярного мира. По его мнению, если настроенные на независимость страны «будут стоять рядом друг с другом», то «тоталитарность и однополярность Запада будет уничтожена».

Президент Ирана прибыл в Москву 17 января с деловым визитом. В его рамках главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из главных направлений сотрудничества между РФ и Ираном называется взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Подробнее о встрече президентов — в репортаже Андрея Колесникова «Лидеры протянули друг другу сосуды».

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