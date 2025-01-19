В Сириусе отменили Крещенские купания из-за шторма

На федеральной территории Сириус Крещение прошло без окунания в Черное море из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В воскресенье, 19 января, православные отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, известное также как Богоявление. Традиционно в этот день верующие окунаются в освященные воды, однако из-за штормового предупреждения окунания в море запретили. Как уточнили в пресс-службе ФТ, несмотря на запрет спасателей на купание, мероприятие все же прошло в прибрежной зоне Имеретинской низменности. Верующие смогли участвовать в молитве и окроплении святой водой.

Синоптики предупреждают, что штормовые условия продолжают сохраняться, и купания остаются под запретом. Аналогичное празднование без погружения в море состоялось и в Сочи. По прогнозам синоптиков, в районе от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3–1,8 м, а в Лазаревском районе возможны сильные дожди.

«Ъ-Сочи» писал, что торжественные службы и чин освящения воды прошли в 37 храмах Сочи. Крещенские купания организовали в речных купелях.

Мария Удовик