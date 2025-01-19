Торжественные службы в честь Крещения прошли в 37 храмах Сочи
Торжественные службы и чин освящения воды прошли в 37-ми храмах Сочи. Крещенские купания организовали в речных купелях, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина
Во всех храмах безопасность верующих обеспечивали десятки человек. Среди них были правоохранители, спасатели, сотрудники администрации, православные волонтеры.
«Благодарю их и поздравляю всех сочинцев и гостей нашего города, кто отмечает Крещение Господне, с праздником»,— сказал мэр Сочи.