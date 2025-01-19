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Торжественные службы в честь Крещения прошли в 37 храмах Сочи

Торжественные службы и чин освящения воды прошли в 37-ми храмах Сочи. Крещенские купания организовали в речных купелях, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Во всех храмах безопасность верующих обеспечивали десятки человек. Среди них были правоохранители, спасатели, сотрудники администрации, православные волонтеры.

«Благодарю их и поздравляю всех сочинцев и гостей нашего города, кто отмечает Крещение Господне, с праздником»,— сказал мэр Сочи.

Татьяна Ручкина

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