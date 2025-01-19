Замглавы администрации Рузы призналась в получении взятки

Замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье, ранее подозреваемая в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), признала вину. Чиновница помещена под домашний арест.

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала»,— сказал «РИА Новости» представитель правоохранительных органов.

18 января в пресс-службе СКР заявили о задержании заместителя главы администрации Рузы. По версии следствия, 14 января чиновница получила взятку от представителя коммерческой компании. За сумму, составляющую не менее 325 тыс. руб., замглавы должна была подписать акты выполненных работ и акт о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. Самих работ проводить не планировалось.