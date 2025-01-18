В Чебоксарах женщина лишилась 250 тыс. руб., несмотря на предупреждения банка

60-летняя медсестра из Чебоксар стала жертвой телефонных мошенников, проигнорировав предупреждения сотрудников банка о возможном обмане. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Злоумышленники связались с потерпевшей через мессенджер 15 января. Один из них представился главврачом поликлиники. Для убедительности мошенник использовал фотографию реального руководителя медучреждения и сообщил о якобы проводимой внеплановой проверке в бухгалтерии. Позже другой злоумышленник убедил женщину оформить кредит, заявив о необходимости аннулировать ранее оформленный на ее имя заем.

В банке медсестру пытались предостеречь от мошенничества, но она настояла на получении кредита, сославшись на необходимость ремонта квартиры. Получив 250 тыс. рублей, женщина направилась в торговый центр северо-западного района города, где перевела деньги на указанный мошенниками счет, даже не обратив внимания на установленную рядом с банкоматом фигуру полицейского с профилактической памяткой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Анар Зейналов