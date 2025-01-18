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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman

После смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Результаты экспертизы он не раскрыл.

Господин Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. В том же месяце прошли его похороны. По данным ТАСС, причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность, по данным «РИА Новости» — отравление.

Антон Коробков-Землянский с 2015 по 2017 год был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. В 2019-м возглавил пресс-службу холдинга «Европейская медиагруппа». С 2022 года руководил пресс-службой певца Shaman (Ярослава Дронова).

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