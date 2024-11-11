СМИ: причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом

Журналист и пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский скончался, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, сообщил сегодня, 11 ноября, источник «РИА Новости». По его словам, точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @korobkovtv Фото: @korobkovtv

О смерти Антона Коробкова-Землянского стало известно утром 10 ноября. По данным ТАСС, 9 ноября около 22:10 мск из квартиры медиаменеджера поступил вызов в службу скорой помощи. Врачей вызвала супруга господина Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.

Днем 10 ноября источник ТАСС в медицинских службах сообщал, что причиной смерти господина Коробкова-Землянского стала «острая сердечно-сосудистая недостаточность».

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году переехал в Москву, работал на «Первом канале». В 2019 году стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа». В январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям ЕМГ. С 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы певца Shaman (Ярослава Дронова).