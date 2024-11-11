СМИ: причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом
Журналист и пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский скончался, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, сообщил сегодня, 11 ноября, источник «РИА Новости». По его словам, точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
Фото: @korobkovtv
О смерти Антона Коробкова-Землянского стало известно утром 10 ноября. По данным ТАСС, 9 ноября около 22:10 мск из квартиры медиаменеджера поступил вызов в службу скорой помощи. Врачей вызвала супруга господина Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.
Днем 10 ноября источник ТАСС в медицинских службах сообщал, что причиной смерти господина Коробкова-Землянского стала «острая сердечно-сосудистая недостаточность».
Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году переехал в Москву, работал на «Первом канале». В 2019 году стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа». В январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям ЕМГ. С 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы певца Shaman (Ярослава Дронова).