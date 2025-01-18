Теннисистка Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. 19 января Касаткина поборется за выход в четвертьфинал с американской теннисисткой Эммой Наварро.

27-летняя Дарья Касаткина занимает десятое место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.