Теннисистка Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной.
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. 19 января Касаткина поборется за выход в четвертьфинал с американской теннисисткой Эммой Наварро.
27-летняя Дарья Касаткина занимает десятое место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.