В общественном транспорте Татарстана установят датчики пассажиропотока

Датчики, контролирующие число пассажиров, должны появиться во всех видах общественного транспорта республики. Об этом на итоговой коллегии Минтранса Татарстана сообщил руководитель ведомства Фарит Ханифов.

«Мы должны для себя поставить отдельно эту задачу», — отметил министр.

В прошедшем году план по установке валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, систем, информирующих о движении по маршруту, и камер наблюдения в транспорте был выполнен на 100%. Подчеркнул глава Минтранса Татарстана.

В Казани в 2024 году также запустили систему оплаты проезда в метро по биометрии под названием «Face Pay», сообщал МУП «Метроэлектротранс». С 22 июля прошлого года все трамваи и троллейбусы города, а также автобусы № 72 и № 75 начали работать без кондуктора. Также с 9 января в Татарстане штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте повысили до 2,5 тыс. руб.

Дарья Сайфиева