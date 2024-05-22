До конца лета весь электротранспорт Казани начнет работать без кондукторов
Весь наземный электротранспорт Казани до конца лета 2024 года перейдет на бескондукторную система оплаты проезда. Об этом говорится в сообщении МУП «Метроэлектротранс».
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Валидаторы в городских троллейбусах и трамваях начнут устанавливать на этой неделе. Всего планируется оснастить оборудованием около 130 единиц общественного транспорта.
Кондукторы будут переведены в контрольно-ревизионный отдел, чьи сотрудники борются с безбилетниками на маршрутах.
Читайте нас в Telegram