До конца лета весь электротранспорт Казани начнет работать без кондукторов

Весь наземный электротранспорт Казани до конца лета 2024 года перейдет на бескондукторную система оплаты проезда. Об этом говорится в сообщении МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Валидаторы в городских троллейбусах и трамваях начнут устанавливать на этой неделе. Всего планируется оснастить оборудованием около 130 единиц общественного транспорта.

Кондукторы будут переведены в контрольно-ревизионный отдел, чьи сотрудники борются с безбилетниками на маршрутах.

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"Ъ-Казань"