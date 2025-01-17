Осужденного за мошенничество бывшего белгородского депутата отпустили из колонии

Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил решение о досрочном освобождении из колонии предпринимателя и бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева. Областной суд оставил это решение в силе. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облсуде.

В 2023 году Фуглаева приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. за мошенническое возмещение структурами компании «Добрыня» 240 млн руб. налогов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предприниматель отбывал наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Летом прошлого года его защита уже просила выпустить его из колонии. В характеристике предпринимателя говорилось, что он освоил профессию «загрузчика-выгрузчика 2 разряда» и устроился на работу. Прошение было отклонено.

Сергею Фуглаеву 50 лет. Он является известным в регионе предпринимателем и меценатом. Во время уголовного преследования он лишился мандата депутата горсовета Белгорода, где он представлял «Единую Россию». Его старший брат Анатолий Фуглаев в 2022 году также был приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс. руб. за незаконное возмещение более 140 млн руб. налогов. В 2023-м году он вышел на свободу.

Сергей Толмачев