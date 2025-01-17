В Кремле начались переговоры Путина и Пезешкиана

В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Уточняется, что диалог начался в узком составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На переговорах лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов о перспективах расширения сотрудничества в различных областях, включая торгово-инвестиционную, транспортно-логическую и гуманитарную. Предполагается, что главы государств могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, палестино-израильский конфликт и положение дел вокруг ядерной программы Ирана, уточнила пресс-служба президента РФ. Впоследствии к диалогу подключатся другие чиновники.

В результате встречи планируется подписать ряд документов, включаяющий в себя большой договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Президент Ирана прибыл в Москву 17 января. Его встретила делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».