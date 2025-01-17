Песков рассказал о программе визита президента Ирана в Москву

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана запланированы переговоры в узком и расширенном составе, а также пресс-конференция по итогам встречи. Господин Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Москву утром сегодня, 17 января.

«Переговоры в узком составе, в расширенном составе запланированы, подписание ряда документов, включая большой договор, и также состоится пресс-конференция, будут не только заявления, но мы надеемся, что президенты подтвердят свое решение ответить на несколько вопросов»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что Иран — важный партнер России, «с которым мы развиваем многоплановое сотрудничество».

Ожидается, что после встречи российская и иранская стороны подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ придет на смену устаревшему договору 2001 года. Как сообщили «Ъ» иранские дипломатические источники, одним из приоритетов станет сотрудничество c Москвой в сфере безопасности и обороны

Подробнее о договоре — в публикации «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».