Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет, как сообщает корреспондент ТАСС, приземлился в аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На выходе из самолета президента Ирана встретила российская делегация, которую возглавил министр энергетики Сергей Цивилев. В состав делегации также вошли заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола Игорь Богдашев.

В ходе визита планируются переговоры между Масудом Пезешкианом и президентом Владимиром Путиным. После этого участники встречи подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».