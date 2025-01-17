Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет, как сообщает корреспондент ТАСС, приземлился в аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.
Масуд Пезешкиан
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На выходе из самолета президента Ирана встретила российская делегация, которую возглавил министр энергетики Сергей Цивилев. В состав делегации также вошли заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола Игорь Богдашев.
В ходе визита планируются переговоры между Масудом Пезешкианом и президентом Владимиром Путиным. После этого участники встречи подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.
Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».