«Биннофарм Групп» открыла представительство во Вьетнаме

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» открыла свое представительство во Вьетнаме, ставшее девятым по счету офисом, открытым для расширения коммерческого присутствия на международных рынках.



Представительство во Вьетнаме станет важным звеном в реализации стратегии экспортного роста «Биннофарм Групп»: выход на рынок Вьетнама и дальнейшее расширение на другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Расширение международного присутствия — одна из стратегических целей компании, которая создаст возможности для роста бизнеса и увеличения портфеля. Это позволит «Биннофарм Групп» занять лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и стран своего присутствия.

«Открытие представительства во Вьетнаме — это новые возможности по поиску деловых партнеров, установлению и налаживанию связей с ними, а также изучению возможностей для инвестиций во Вьетнаме и продвижению нашей продукции. К регистрации готовятся в первую очередь лекарственные безрецептурные препараты в направлении ЖКТ. Рынок Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии представляет собой один из самых динамично развивающихся сегментов фармацевтической отрасли», — отметил Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп».

«Биннофарм Групп» является лидером среди российских компаний, поставляющих свою продукцию на экспорт в зарубежные страны. Препараты компании доступны в 13 странах. В 2023 году «Биннофарм Групп» успешно запустила свою деятельность в Китае, создав там локальную структуру для работы с местными партнерами и клиентами.

Кроме того, в декабре 2024 года компания объявила о подготовке к выходу на рынок Ирака, где первые поставки запланированы на четвертый квартал 2025 года. Уже определены первые препараты для регистрации и последующих поставок, годовой оборот по которым оценивается в $500 тыс.

Справка о компании: «Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, объединившая под своим управлением производственные площадки в разных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в топ-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (более 480 регистрационных удостоверений препаратов, свыше 130 фармакотерапевтических групп, более 250 миллионов упаковок лекарственных препаратов ежегодно). Под управление «Биннофарм Групп» входят производственные площадки, расположенные в разных регионах России: ПАО «Синтез» (Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск), АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Биоком» (Ставрополь) и современный R&D-центр (Красногорск). Компания имеет представительства в девяти странах, а ее препараты представлены в тринадцати странах. В 2021, 2022 и 2023 годах «Биннофарм Групп» выпустила три серии корпоративных облигаций, которым был присвоен рейтинг ruA от агентства «Эксперт РА». Эти ценные бумаги были отмечены премией Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высоко оценены экспертами «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — ключевой принцип «Биннофарм Групп». Численность сотрудников компании составляет около 4000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» стала финалистом рейтинга работодателей HeadHunter, а в 2022, 2023 и 2024 годах вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России».

ООО «Биннофарм Групп»