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Коммерсантъ FM
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В США судят бывших топ-менеджеров обанкротившегося Silicon Valley Bank

Вчера Федеральная корпорация США по страхованию вкладов (FDIC) подала в суд Сан-Франциско иск к 17 бывшим топ-менеджерам Silicon Valley Bank (SVB), который со скандалом обанкротился в марте 2023 года.

Неожиданный крах 16-го по величине банка США, занимавшегося венчурными инвестициями, с объемом депозитов $175 млрд, стал крупнейшим в США со времен финансового кризиса 2008 года. Банкротство SVB вызвало в США кратковременный кризис в сегменте мелких региональных банков, хотя некоторые эксперты ожидали гораздо больших последствий для финансовой системы страны.

Теперь FDIC обвиняет бывших топ-менеджеров в халатности и нарушении должностных обязанностей при управлении банком. Кроме того, в иске указано, что руководство банка чрезмерно полагалось на незастрахованные или необеспеченные активы, что усугубило ситуацию при появлении первых проблем с финансированием операций SVB. Среди подсудимых — бывший гендиректор банка Грегори Бекер, бывший финансовый директор Дэниел Бек, 4 других бывших топ-менеджера и 11 бывших членов совета директоров.

Евгений Хвостик

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