Прокуратура возбудила дело после видео, на котором инвалид убирает снег с пандуса

Бугульминская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении УК «ЖЭУ-6» после видео, на котором житель города в инвалидной коляске самостоятельно очищает пандус от снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Проверка была проведена после того, как в социальных сетях появились видеозаписи с обращениями граждан. 2 января камера наблюдения зафиксировала, как снег с крыши дома на улице Гафиатуллина обрушился на мужчину с ребенком. Спустя две недели инвалид I группы была вынуждена самостоятельно расчищать снег у входа в дом на улице Советской, чтобы попасть домой.

По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении директора компании и самой организации по статье 14.1.3 КоАП РФ. Постановления находятся на рассмотрении. Управляющей компании штраф до 300 тыс. руб.

В декабре сообщалось, что прокуратура Татарстана направит в суд дело экс-управляющего делами Минздрава республики. Его обвиняют в халатности, из-за которой женщина получила тяжелые травмы от упавшего с крыши льда.

Анар Зейналов