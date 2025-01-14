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Прокуратура начала проверку после видео, на котором инвалид убирает снег с пандуса

Прокуратура Бугульмы организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором житель города в инвалидной коляске самостоятельно очищает пандус от снега. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура намерена оценить действия управляющей компании, ответственной за обслуживание многоквартирного дома, где произошел инцидент. По итогам проверки будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство также проводит проверку по факту инцидента, в котором пострадал 35-летний сотрудник подрядной организации после срыва крышки емкости с лаком.

Анар Зейналов

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