Прокуратура начала проверку после видео, на котором инвалид убирает снег с пандуса
Прокуратура Бугульмы организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором житель города в инвалидной коляске самостоятельно очищает пандус от снега. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура намерена оценить действия управляющей компании, ответственной за обслуживание многоквартирного дома, где произошел инцидент. По итогам проверки будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что надзорное ведомство также проводит проверку по факту инцидента, в котором пострадал 35-летний сотрудник подрядной организации после срыва крышки емкости с лаком.