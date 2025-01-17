Бастрыкину доложат о проверке информации о волках в городе в Башкирии

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе процессуальной проверки о том, что в Межгорье на улицы выходят волки. Информация об этом была опубликована в СМИ, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Жители города боятся за детей, отмечается в пресс-релизе. В следственном управлении республики проходит процессуальная проверка по сообщениям, отмечается в релизе.

В администрации Межгорья «Ъ-Уфа» сообщили, что впервые следы волков, а также кровь на снегу, предположительно бродячей собаки, были обнаружены 5 января. Затем в соцсетях стали появляться видео с дикими животными на улицах города.

Росгвардия и полиция патрулируют улицы. В последний раз волков видели в Межгорье 14 января, сообщили в администрации.

Майя Иванова