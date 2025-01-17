Вахмянинскую баню в Уфе планируют лишить статус памятника архитектуры

Башкультнаследие не планирует включать Вахмянинскую баню в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа опубликован для проведения антикоррупционной экспертизы. Срок подачи предложений — до 24 января.

«Отказать во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия "Вахмянинская баня"»,— говорится в документе.

Этим же приказом планируется исключить здание из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре эксперт Илзиря Кузьмина в исследовании, выполненом по заказу проектной фирмы «ГОСТ-Стандарт», пришла к выводу о нецелесообразности включения Вахмянинской бани в Уфе в реестр ОКН. Госпожа Кузьмина пришла к выводу о низкой исторической материальной ценности объекта и не обнаружила в нем мемориальной и архитектурно-градостроительной ценности, а также его связи с важным историческим событием или исторической личностью. По мнению эксперта, Вахмянинская баня представляет интерес для узкого круга людей (например, представителей местного сообщества краеведов), «формирующих мифологическое значение объекта».

Баня была построена в конце XIX века купцом Алексеем Гневышевым и стала Вахмянинской после того, как его дочь вышла замуж и получила здание в приданое. В 1994 году объект признали представляющим историко-культурного наследия и рекомендовали поставить на государственную охрану.

Вахмянинская баня много лет была в банкротной массе МУП «Центр недвижимости», конкурсный управляющий неоднократно пытался реализовать ее на торгах. В марте ее за 10,9 млн руб. выкупил нижегородский предприниматель Алексей Костерин. Двухэтажное кирпичное здание находится в крайне запущенном состоянии.

Если приказ будет утвержден Башкультнаследием, собственник сможет снести Вахмянинскую баню и построить на ее месте другое здание, отмечала директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.

Наталья Балыкова