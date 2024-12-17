Вахмянинскую баню в Уфе предложили исключить из реестра ОКН

Эксперт Илзиря Кузьмина пришла к выводу о нецелесообразности включения Вахмянинской бани в Уфе в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован для общественного обсуждения. Исследование выполнено по заказу проектной фирмы «ГОСТ-Стандарт».

В документе в частности отмечается, что историческая материальная ценность объекта низкая, а его мемориальная, архитектурно-градостроительная ценность, как и связь с важным историческим событием или исторической личностью отсутствуют. Планировочное решение является несложным, типичным для общественных бань, архитектура не отличается выдающимися художественными качествами, говорится в акте.

«Объект не олицетворяет собой яркий и выдающийся образец архитектуры так называемого «русского стиля» (или «псевдорусский стиль», «неорусский стиль»), который был ведущим в отечественной архитектуре конца ХIХ века»,— полагает эксперт.

Вахмянинская баня, считает госпожа Кузьмина, представляет интерес для узкого круга людей (например, представителей местного сообщества краеведов), «формирующих мифологическое значение объекта». На основании изложенного она делает вывод о необоснованности включения объекта в государственный реестр объектов культурного наследия.

Баня была построена в конце XIX века купцом Алексеем Гневышевым. Вахмянинской она стала по фамилии дочери купца, вышедшей замуж и получившей здание в качестве приданого. Объект был признан представляющим историко-культурного наследия и рекомендован к постановке на государственную охрану в 1994 году. Двухэтажное кирпичное здание находится в крайне запущенном состоянии.

Вахмянинская баня много лет была в банкротной массе МУП «Центр недвижимости», конкурсный управляющий неоднократно пытался реализовать ее на торгах, отмечает директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. В марте здание за 10,9 млн руб. выкупил нижегородский предприниматель Алексей Костерин.

«Если Башкультнаследие примет этот акт, то Вахмянинскую баню исключат из перечня выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем ее снести и построить новый ЖК на привлекательном для застройщика участке в центре»,— прокомментировала она.

Госпожа Маулимшина добавила, что в последние несколько лет Уфа «слишком часто теряет объекты наследия, обладающие мемориальной ценностью, связанные с выдающимися личностями мирового уровня, тем самым обесценивая свою историю».

Наталья Балыкова