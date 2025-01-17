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Коммерсантъ FM
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Дуда рекомендовал Зеленскому быть осторожнее в заявлениях

Президент Польши Анджей Дуда дал президенту Украины Владимиру Зеленскому совет быть более осмотрительным в своих высказываниях. В одном из последних заявлений украинский президент раскритиковал кандидата в президенты Кароля Навроцкого. Это случилось в контексте разговора о Волынской резне, который состоялся 15 января.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Анджей Дуда

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Честно говоря, на месте Владимира Зеленского я был бы здесь осторожнее»,— сказал Анджей Дуда 16 января в интервью телеканалу wPolsce24. По его мнению, критика господина Навроцкого неуместна, поскольку он знает о Волынской резне гораздо больше, чем Владимир Зеленский.

Поддержанный консервативной партией «Право и справедливость» господин Навроцкий часто говорит о связи между национальной трагедией и Украиной. По его мнению, пока соседнее государство не ответит за Волынскую резню, оно не может претендовать на вхождение в Евросоюз и НАТО. Прежде всего это касается требований Варшавы об идентификации и похоронах погибших на Западной Украине поляков.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Польши дел невпроворот».

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