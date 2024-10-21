Метро в Казани продлят до РКБ
В Казани планируют построить метро до Республиканской клинической больницы (Оренбургский тракт, 138). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра Казани Ильсура Метшина.
Метро в Казани продлят до РКБ
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По словам господина Метшина, метро в этом месте необходимо для снятия транспортной напряженности. Ильсур Метшин отметил, что сейчас ведутся предпроектные работы — трассировка, сбор исходных данных и другие.
Мэр также рассказал, что к 2027 году планируют завершить строительство четырех станций второй ветки метро. Ветка будет проходить от ул. Фучика до ул. Сахарова.