Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 20 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 21-ю шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Для 39-летнего Овечкина эта шайба стала 874-й в чемпионатах НХЛ. Он сократил до 20 шайб отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола), который закончил карьеру в 38 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Кроме того, по итогу матча Александр Овечкин побил рекорд Яромира Ягра. Голкипер «Оттавы Сенаторз» 22-летний Лееви Мериляйнен стал 179 вратарем, ворота которого поразил российский нападающий. Чешский хоккеист Яромир Ягр, завершивший карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет, забил 178 вратарям.

Гол Овечкина принес победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Оттавой Сенаторз» в овертайме со счетом 0:1. По итогу встречи Овечкина признали первой звездой матча. Второй звездой стал вратарь «Оттавы» Лееви Мериляйнен. Он отразил 26 бросков из 27. Третья звезда матча — вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший все 24 броска.