В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air обнаружены перья

Птичьи перья обнаружены в двигателях самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, разбившегося в конце декабря прошлого года в аэропорту Муан. Об этом сообщил телеканал MBN. Ранее специалисты по запросу комитета по расследованию причин авиакатастрофы изучили 17 обнаруженных образцов, включая перья неустановленного на тот момент происхождения и пятна крови. До этого авиаэксперты предполагали, что к крушению лайнера могло привести столкновение со стаей птиц.

По данным журналистов, перья были найдены в двигателях с обеих сторон лайнера. В материале отмечено, что это обстоятельство свидетельствует в пользу версии о неисправности двигателей из-за попадания в них птиц. Предполагается, что происшествие вызвало сбой в системе электропитания самолета.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года при посадке с невыпущенными шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Самолет при попытке приземления не успел сбросить скорость, врезался в бетонное сооружение и загорелся. В результате аварии погибли 179 человек из 181 находившихся на борту. Выжили двое членов экипажа. Два бортовых самописца Jeju Air не записали несколько последних минут полета, что затрудняет расследование. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв.