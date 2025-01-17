ЕС в ноябре приобрел трубопроводный газ из РФ на €664 млн, Словакия в лидерах

Евросоюз в ноябре 2024 года импортировал российский трубопроводный газ €664 млн, лидерами по закупкам стали Венгрия (€258 млн), Греция (€164 млн) и Словакия (€151 млн). Это следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Для Будапешта и Братиславы это максимальные значения с января 2024 года и февраля 2023-го соответственно.

Россия заняла третье место среди основных поставщиков газа в ЕС с долей 18,8%, уступая Алжиру (25,5%) и США (20,4%). В октябре 2024 года РФ была второй по объемам поставок, уступив только Алжиру. Статистика по Австрии не раскрывается, Италия снизила газовый импорт до минимальных с начала прошлого года €78 млн.

Страны Евросоюза в рассматриваемом периоде также заплатили за российский СПГ более €592 млн, что на 15,6% меньше по сравнению с октябрем и на 17,6% ниже показателя ноября 2023 года. Среди импортеров-лидеров — Франция (€240,5 млн), Испания (€233 млн) и Нидерланды (€104 млн). Бельгия по сравнению с октябрем пятикратно сократила уровень закупок — до €14,6 млн.

За 11 месяцев 2024-го Евросоюз заплатил за российский трубопроводный газ €6,7 млрд против €7,3 млрд за аналогичный период 2023 года. Закупки СПГ из России в январе—ноябре составили €6,3 млрд против €7,4 млрд год к году.

Подробнее о поставках топлива из РФ на континент — в материале «Ъ FM» «Российский СПГ потек в Европу».