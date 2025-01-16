В Прикамье регулярными получателями мер господдержки стали свыше 750 предприятий

16 января на заседании правительства Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина были представлены комплексные меры поддержки промышленных предприятий Прикамья в 2025 году. По данным пресс-службы краевого правительства, на сегодняшний день более 750 региональных предприятий ежегодно получают различные меры поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Дмитрий Махонин заявил, что сегодня обеспечение технологического суверенитета – ключевая задача, сформулированная Президентом. 8 из 19 новых нацпроектов нацелены на ее решение. Пермский край активно вовлечен в этот процесс. По словам главы региона, 580 компаний Пермского края входят в промышленную кооперацию и поставляют продукцию для порядка 50 заказчиков из России и дружественных зарубежных стран. «Понимаем, что без мер господдержки качественное развитие технологического потенциала промышленности невозможно. Важно продолжать расширять присутствие местных товаров и услуг на рынках как внутри страны, так и за рубежом», – подчеркнул губернатор. Господин Махонин выделил еще одно ключевое направление господдержки – обеспечение промышленности кадрами.

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов рассказал, что более 750 предприятий Прикамья ежегодно получают различные меры поддержки. В их числе – льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, Регионального ФРП Пермского края и региональной Микрофинансовой компании, услуги центра «Мой бизнес», взаимодействие с крупными заказчиками и участие в отраслевых выставках в рамках программы промышленной кооперации, специальные инвестиционные контракты (СПИК), приоритетные инвестиционные проекты (ПИП), льготы Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь», технологические проекты Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование» и Фонда содействия инновациям, различные обучающие программы, взаимодействие с Центрами занятости населения и другие.

Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам обеспечить систематическое взаимодействие между производителями промышленной и другой продукции с ее потенциальными заказчиками внутри региона. Это позволит снизить расходы на логистику и увеличить поступления в бюджет.