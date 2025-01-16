Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОСАГО может подорожать в 18 регионах России

Банк России актуализировал территориальные коэффициенты (КТ) ОСАГО, которые влияют на стоимость полиса, сообщила пресс-служба регулятора. В 18 регионах показатели КТ вырастут из-за увеличения убытков страховщиков.

На таких территориях, отметили в ЦБ, в 2024 году было оформлено 4,4 млн полисов. При этом их средняя стоимость была на 31,8% ниже средней по стране. Так, территориальные коэффициенты вырастут с 0,9 до 0,99 в Дагестане, с 0,84 до 0,92 в Удмуртской Республике и с 0,88 до 0,97 в Чувашской Республике, следует из указания ЦБ.

При этом в 21 российском регионе коэффициенты будут понижены. На территории этих регионов было оформлено 6 млн полисов, их стоимость превышала среднероссийскую на 17,1%, подчеркивается в документе. Например, в Уфе, Краснодаре, Новороссийске и Красноярске показатель КТ уменьшится с 1,64 до 1,56, а в Казани — с 1,8 до 1,7.

По предварительной информации регулятора, в 2024 году водители оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. руб.

10 января глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов внес в нижнюю палату поправки к закону об ОСАГО. Они обязывают страховщиков информировать автовладельца о приближении окончания срока действия полиса — не позднее чем за 10 дней и не ранее чем за 20.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Истечение страховых обстоятельств».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...