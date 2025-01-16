ОСАГО может подорожать в 18 регионах России

Банк России актуализировал территориальные коэффициенты (КТ) ОСАГО, которые влияют на стоимость полиса, сообщила пресс-служба регулятора. В 18 регионах показатели КТ вырастут из-за увеличения убытков страховщиков.

На таких территориях, отметили в ЦБ, в 2024 году было оформлено 4,4 млн полисов. При этом их средняя стоимость была на 31,8% ниже средней по стране. Так, территориальные коэффициенты вырастут с 0,9 до 0,99 в Дагестане, с 0,84 до 0,92 в Удмуртской Республике и с 0,88 до 0,97 в Чувашской Республике, следует из указания ЦБ.

При этом в 21 российском регионе коэффициенты будут понижены. На территории этих регионов было оформлено 6 млн полисов, их стоимость превышала среднероссийскую на 17,1%, подчеркивается в документе. Например, в Уфе, Краснодаре, Новороссийске и Красноярске показатель КТ уменьшится с 1,64 до 1,56, а в Казани — с 1,8 до 1,7.

По предварительной информации регулятора, в 2024 году водители оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. руб.

10 января глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов внес в нижнюю палату поправки к закону об ОСАГО. Они обязывают страховщиков информировать автовладельца о приближении окончания срока действия полиса — не позднее чем за 10 дней и не ранее чем за 20.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Истечение страховых обстоятельств».